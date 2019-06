L'Uruguay démarre fort sa Copa América. Face à l'Equateur, l'équipe d'Edinson Cavani n'a pas tremblé en l'emportant (4-0). Nicolas Lodeiro a lancé l'offensive en marquant dès la 5e minute de ce match qui se déroulait au stade Mineirao de Belo Horizonte. Puis Edinson Cavani à la 32e et Luis Suarez à la 44e ont creusé l'écart. Arturo Mina a donné le coup de grâce aux Equatoriens à la 77e.

Ce match d'entrée du groupe C, qui verra lundi s'opposer le Chili et le Japon, a été marqué de bout en bout par la domination de l'équipe d'Oscar Washington Tabarez sur la sélection équatorienne, après l'expulsion de José Quintero à la 24e suite à un coup sur Lodeiro lors d'une action qui a suscité le recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR). Suarez "El Pistolero" engrange 57 buts à son actif, ce qui en fait le premier buteur de l'histoire de la Céleste, suivi par Cavani "El Matador" avec 47.

"Nous sommes prêts à livrer bataille", annonce Cavani

"Nous avons eu des opportunités en première mi-temps, nous avons pu concrétiser et cela nous a donné le calme nécessaire pour diriger le match", a déclaré Cavani à l'issue de la rencontre, la qualifiant d'"étape importante". "Nous sommes prêts à livrer bataille" lors de toutes les rencontres de la Copa, a-t-il ajouté. L'attaquant du PSG a souligné que l'expulsion de l'Equatorien José Quinteros avait facilité les choses pour les Uruguayens. "Nous savions que ce serait un adversaire très difficile. L'essentiel était de débuter le match avec une concentration maximale et nous avons réussi", a ajouté "El Matador".

Les deux autres buteurs de la Céleste, Nicolas Lodeiro et Luis Suarez, ont admis que ce premier duel du groupe C avait été plus dur que ce que laisse penser le score. "L'important c'est que l'équipe a gagné et maintenant, il faut préparer le prochain match", a déclaré Suarez. Pour Lodeiro, il faut "continuer sur cette voie, bien faire les choses (...) un match après l'autre et s'améliorer à chaque rencontre". L'Uruguay affrontera le Japon jeudi à Porto Alegre.