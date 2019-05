Liste des 23 argentins : Messi, Di Maria, Agüero présents, Icardi absent

A trois semaines du début de la Copa América, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a livré ce mardi sa liste des 23 joueurs qui disputeront le tournoi brésilien. Si Mauro Icardi est absent, figurent bien Sergio Agüero, Angel Di Maria et Lionel Messi.

Après un intermède post-Mondial loin de la sélection, Messi a rejoué en mars lors d'un match amical perdu (3-1) à Madrid contre le Venezuela, au cours duquel il a livré une piètre performance. Le joueur du FC Barcelone ne compte qu'une sélection durant l'ère Scaloni, arrivé à son poste après le Mondial 2018 en Russie.

Jamais appelés depuis le Mondial et auteurs d'une bonne saison en club, Angel Di Maria et Sergio Agüero (21 buts en Premier League) effectuent leur retour en équipe nationale. Di Maria viendra avec son partenaire en club, Leandro Paredes. A noter l'absence de Mauro Icardi, un temps écarté à l'Inter de Milan, qui n'a pas été appelé.

Enfin la bonne pour Messi ?

Messi fêtera ses 32 ans pendant le tournoi sud-américain et court toujours après un premier titre avec l'Argentine. Déjà pratiquement assuré du soulier d'or européen avec ses 36 buts en championnat d'Espagne, une victoire en Copa América lui offrirait de meilleures chances de reconquérir le Ballon d'or 2019.

La Copa América se disputera au Brésil du 14 juin au 7 juillet, dans les villes de Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador et Sao Paulo. Douze sélections y participent, dont dix du continent sud-américain (Brésil, Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Equateur, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela), ainsi que le Qatar et le Japon qui ont été invités.

Lionel MessiGetty Images

L'Argentine sera dans le groupe B en compagnie de la Colombie, du Paraguay et du Qatar. L'Albiceleste n'a pas remporté l'épreuve depuis 1993 et reste sur quatre finales perdues lors des 5 dernières éditions (2004, 2007, 2015, 2016).

Le dernier revers en finale avait été suivi d'un psychodrame national en Argentine, car Messi, dépité après trois finales perdues en deux ans (en comptant celle du Mondial-2014), avait annoncé sa retraite internationale. Avant de revenir sur sa décision en 2017.

Le 7 juin, l'Argentine disputera un match amical de préparation contre le Nicaragua.

Liste des 23 joueurs convoqués :

Gardiens : Agustín Marchesín (America Mexico, MEX), Franco Armani (River Plate), Esteban Andrada (Boca Juniors).

Défenseurs : German Pezzela (Fiorentina, ITA), Juan Foyth (Tottemham, ENG), Nicolas Otamendi (Manchester City, ENG), Nicolás Tagliafico (Ajax Amsterdam, PBS), Renzo Saravia (Racing Club), Ramiro Funes Mori (Villarreal, ESP), Milton Casco (River Plate).

Milieux : Leandro Paredes, Angel Di Maria (Paris SG), Guido Rodríguez (America Mexico, MEX), Giovani Lo Celso (Real Betis, ESP), Roberto Pereyra (Watford, ENG), Rodrigo De Paul (Udinese, ITA), Exequiel Palacios (River, Argentina), Marcos Acuña (Sporting Lisbone, POR).