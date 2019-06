Neymar se serait bien passé de ça. Après une saison difficile au PSG, où sa blessure au pied droit l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois, l'international brésilien doit désormais faire face des accusations de viol, dont il s'est publiquement défendu il y a quelques jours. Dans son pays, qui se prépare à accueillir la Copa America (14 juin-7 juillet), cette affaire passe mal. Toutefois, Rogério Caboclo, le président de la Fédération brésilienne (CBF), a tenu à le soutenir.

"Aujourd’hui, il fait l’objet d’une accusation sans preuve, et toute personne peut être soumise à une telle situation. Nous espérons que cela sera clarifié", a-t-il expliqué à de nombreux médias présents à Paris, en marge du congrès de la Conmebol, la Fédération sud-américaine de football, qui s'est tenu à l'hôtel Méridien.

"Nous avons pleinement confiance en lui. Nous le soutenons et nous le suivons tout le temps. Il est important pour lui, la CBF et la sélection qu’une clarification soit apportée rapidement. On sait que des personnalités publiques peuvent se retrouver dans ce genre de situation. On espère que tout sera réglé le plus vite possible", a estimé Caboclo.

"Il ne va rien donner"

Mais problème, son vice-président, Francisco Noveletto, n'est pas du même avis. Pour lui, une nouvelle vidéo "pourrait être dévoilée au grand public" dans les prochains jours. "Si je devais parier, je dirais qu’il demanderait à déclarer forfait. Il n’est pas dans les conditions psychologiques pour disputer une Copa América", ajoute-t-il, précisant que "ce serait une bonne chose pour la CBF, pour lui et pour le spectacle".

Vidéo - Dani Alves, appel, rencontre : Tite révèle comment il a destitué Neymar du brassard de capitaine 01:02

"Il ne va rien donner, et il laissait déjà à désirer lors du Mondial. Les supporters l’ont déjà critiqué, alors imaginez s’il rate des passes et qu’il n’est pas bon lors du premier match ? Je parle pour moi, mais si Neymar vient et demande à ne pas jouer, ce serait du bon sens de la part de la CBF d’accepter", a confié Noveletto dans des propos relayés par Globoesporte et UOL Esporte, espérant donc que Neymar prendra lui-même la décision de ne pas disputer la Copa America.

Pour l'heure, le joueur du PSG, qui avait été destitué de son brassard à la suite de son altercation avec un supporter après la finale de la Coupe de France, ne semble pas orienté vers cette décision.