Argentine-Chili : voici l'affiche, le 13 juin à Buenos Aires, de la 1re journée de la 47e Copa America. La première organisée dans deux pays, Argentine et Colombie, selon le nouveau calendrier du tournoi communiqué lundi par la Confédération sud-américaine (Conmebol).

Cette édition, qui devait avoir lieu en 2020 mais a été repoussée d'un an en raison de la pandémie de coronavirus, sera disputée du 13 juin au 10 juillet. Elle commencera deux jours plus tard que prévu dans le calendrier initial. Une ville, celle de La Plata en Argentine, a disparu dans la nouvelle mouture. Initialement invités, l'Australie et le Qatar, ont décliné l'invitation à cause d'une non-concordance avec le calendrier.

