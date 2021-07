Coéquipiers et amis à l'année, mais ennemis et adversaires le temps d'un soir. Lors de la finale de la Copa América entre le Brésil et l'Argentine, quatre joueurs du PSG vont croiser le fer : Neymar et Marquinhos chez les Auriverde, Angel Di Maria et Leandro Paredes du côté de l'Albiceleste. Et le milieu argentin a déjà prévenu, il ne fera pas de cadeaux à ses coéquipiers de club.

Il faut le marquer de près, mais lui donner le moins de coups possibles

Dans une interview pour le média argentin Tyc Sports, relayée par Marca, le numéro 8 du PSG a donné le ton pour son opposition face à la star brésilienne. "Il sait que je vais le rendre fou et il me l'a dit, a avoué Paredes. Il m'a aussi dit que nous allions sans doute nous battre pendant tout le match". Quitte à commettre quelques fautes ? "Il faut le marquer de près, mais lui donner le moins de coups possibles", a répondu l'Argentin.

Amis dans la vie et au quotidien, Paredes et Neymar affichent régulièrement leur amitié et leur complicité sur le terrain. Leur scène de liesse après la qualification contre le Bayern Munich avait d'ailleurs fait le tour des réseaux sociaux. Malgré l'annonce d'un grand combat, Leandro Paredes a aussi rappelé le respect qu'il porte au numéro 10 de la Seleçao. "Le marquer est très difficile. C'est impossible de se décider, vous ne savez jamais où il va aller, a déclaré Paredes. C'est ce qu'il se passe avec lui, mais aussi avec Leo (Messi). Même si vous les connaissez bien, ils ont quelque chose de différent. Ils vont vite dans leur tête, mais aussi physiquement". Si le match est déjà bien lancé, l'amitié demeure.

