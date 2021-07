Cette fois, Lionel Messi le tient enfin ! Après cinq échecs en finale, l’Argentin a enfin gagné un premier trophée majeur avec l’Albiceleste en remportant la Copa America 2021, en battant les hôtes brésiliens en finale (1-0). Si le joueur de Barcelona a globalement raté sa finale, ses partenaires ont été au rendez-vous, à l’image d’un Di Maria buteur et d’un De Paul époustouflant. Au terme d’une rencontre bien plus hachée par les fautes qu’animée par des mouvements offensifs, malgré un Neymar volontaire, l’Argentine s’offre son premier trophée depuis 28 ans et la 15e Copa América de son histoire, égalant le record de l’Uruguay.

