La dernière fois que l'Argentine a remporté un trophée, Messi avait 6 ans. Depuis 1993 et la Copa América soulevée en Equateur, l'Argentine et surtout le sextuple Ballon d'or enchaînent les désillusions. Cette Copa América 2021 sera-t-elle enfin la bonne ? Car le temps presse pour Messi qui fêtera ses 34 ans en pleine compétition (le 27 juin). Il a aussi en ligne de mire la Coupe du monde au Qatar en 2022, le trophée majeur qui, aux yeux de nombreux fans argentins, le distingue de Diego Maradona.

La star élevée au rang de demi-dieu de son vivant, a soulevé le trophée en 1986 à Mexico. Messi a remporté une Coupe du monde, mais c'était celle des moins de 20 ans en 2005. Les JO-2008 de Pékin sont aussi à son palmarès mais il s'est surtout incliné face à l'Allemagne (1-0) en finale du Mondial-2014 au Brésil, dans le mythique stade du Maracana ... où sera disputée la finale de cette Copa América.

Celui qui a tout gagné en club avec Barcelone (35 titres) voit la poisse coller à son maillot bleu ciel et blanc. Ce n'est pas une, ni deux, mais trois finales de la Copa América perdues qui ternissent son gigantesque palmarès individuel et de club. En 2007 contre le Brésil (3-0) et deux fois aux tirs au but en 2015 et 2016 contre le Chili. Ce millésime 2021 sera-t-il, enfin, le bon ?

Supercoupe d’Espagne Messi, portée historique et répercussions d'un rouge inédit 18/01/2021 À 08:07

Le dépit de Lionel Messi avec l'Argentine Crédit: Eurosport

Qui en pointe avec Messi ?

L'Argentine fait comme à l'accoutumée figure de favori avec l'autre géant sud-américain, le Brésil, porté par la deuxième superstar du tournoi: Neymar. Les deux pays sont actuellement en tête des qualifications sud-américaines pour le Mondial 2022 au Qatar. Si le Brésil survole son sujet (6 victoires en 6 matches), l'Argentine éprouve plus de difficultés (3V, 3N) mais est seule ancrée à la deuxième place sur les quatre offrant un billet pour Doha. "Dans ces six matches, l'Argentine a été supérieure à ses adversaires. Nous aurions mérité de tous les gagner. Mais les victoires méritées ne comptent pas en football", s'est toutefois rassuré l'entraîneur argentin Lionel Scaloni.

La dernière sortie mardi en Colombie (2-2) ne peut contredire son constat. L'Argentine menait de deux buts après huit minutes de jeu et contrôlait un adversaire trop porté sur le défi physique, un domaine où l'Albiceleste a du répondant avec Nicolas Otamendi, Leandro Paredes, ou même le tout jeune Cristian Romero devenu incontournable. Messi a eu l'occasion de "tuer" le match à plusieurs reprises: sur un coup franc dans la lunette, une caviar en profondeur pour Lautaro Martinez ou une demi-volée dans la surface. Un héroïque David Ospina a tout repoussé et la Colombie a égalisé sur l'ultime action. Une sanction en forme de piqure de rappel pour l'Argentine qui a besoin d'un Messi décisif, certes vieillissant mais une cinquième fois consécutive meilleur buteur de la Liga (30 buts), pour lui ouvrir les chemins de la gloire.

Si Leo Messi est depuis le 21 juin 2016 le seul meilleur buteur de l'histoire de l'Albiceleste (144 matches, 72 buts), son rendement est à la peine en Copa América (27 matches, 9 buts). Lors des récentes sorties de l'Argentine, il manque encore de réelles connivences autour de lui et qu'il avait avec l'Uruguayen Luis Suarez au Barça. Si Lautaro Martinez s'affirme essentiel et souvent décisif, Lionel Scaloni dispose aussi dans sa manche de deux autres atouts, certes pas tout jeunes, mais dont la complémentarité avec Messi a déjà fait merveille par le passé: Angel di Maria et surtout Sergio "Kun" Aguero.

Aguero vient de quitter Manchester City pour poser ses valises à Barcelone. Messi, lui, n'a pas encore fait savoir s'il restait dans son club de toujours. Leur entente dans cette Copa América pourrait avoir des répercussions au-delà du titre tant attendu qui le fuit depuis si longtemps. Début de réponse lundi à Rio (21H00 GMT) pour l'entrée en compétition face au bourreau chilien des deux dernières finales.

Qualif. Coupe du Monde - Amsud Messi discret, la jeunesse argentine a pris le relais 18/11/2020 À 06:28