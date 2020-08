La Conmebol modifie le calendrier de la Copa America

La Confédération sud-américaine de football (Conmebol) a modifié jeudi le calendrier de la Copa America 2021 afin de réduire les déplacements entre les sites et d'augmenter le nombre de jours de repos des équipes.

La Conmebol a décidé de modifier le calendrier de la Copa America 2021. "Les changements indiqués visent à réduire les déplacements entre les sites et à ajouter des jours de repos pour les équipes qualifiées entre la phase de groupes et les quarts de finale", a déclaré la Conmebol. La compétition continentale se déroulera en Argentine et en Colombie avec les douze équipes - dont le Qatar et l'Australie - réparties dans deux groupes, un dans chaque pays.

Le match d'ouverture est prévu le 11 juin 2021 à Buenos Aires tandis que la finale aura lieu à Barranquilla, en Colombie, le 10 juillet. La Conmebol a également autorisé le changement d'un maximum de trois joueurs de la liste de chaque pays, en plus des remplacements pour cause de blessure, une fois la phase de groupe terminée. Les remplaçants devront provenir de la liste provisoire de 50 joueurs soumise par chaque équipe avant le tournoi.

