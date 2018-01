Coupe du Roi : Le Real Madrid accroché par Numancia (2-2) mais qualifié pour les quarts

Il est toujours difficile de tirer les enseignements d'un match sans enjeu. Mais une nouvelle fois, malgré la qualification en poche, le Real Madrid n'a ni gagné ni convaincu. Alors certes, Zinédine Zidane a aligné une équipe bis ce mercredi soir contre Numancia pour le huitième de finale retour de la Coupe du Roi (2-2). Mais en face, c'était un club de deuxième division. Les Merengue se sont en fait contentés de la qualification, quasiment acquise à l'aller après un large succès (0-3).

Une victoire n'aurait pas forcément sorti le Real de la crise. Mais ce nouveau match nul ne manque pas de pointer une nouvelle fois les carences mentales des Merengue : comme face au Celta Vigo dimanche soir (2-2), le Real Madrid s'est fait rejoindre dans les dix dernières minutes alors qu'il menait. Pourtant, le début de match laissait clairement entrevoir une partie à sens unique : 74% de possession de balle après 20 minutes, et une ouverture du score de la tête signée Lucas Vazquez à la réception d'un centre parfait de Dani Carvajal (1-0, 11e).

Alerte pour Carvajal

Derrière, le Real s'est un peu laissé endormir, et n'a pas vraiment forcé pour aller chercher le but du break. Et quand sa chance est venue, Numancia ne l'a pas laissée passer : entrée en jeu à la place de Higinio (41e), blessé, Guillermo signait le premier de ses deux buts du soir en concluant un contre à bout portant (1-1, 45e). Remobilisés après la pause, les coéquipiers de Marco Asensio ont ensuite pris l'avantage grâce au doublé de Lucas Vazquez, qui a profité d'une remise de la tête de Mayoral pour crucifier Munir (2-1, 59e).

Une fois de plus, le Real a géré. Ou plutôt tenté de gérer. Jusqu'au centre de Saul Garcia côté gauche, parfaitement coupé par la tête de Guillermo, qui permettait à Numancia d'égaliser (2-2, 83e). La mauvaise nouvelle de la soirée pour le Real concerne son latéral droit Dani Carvajal. Il a été remplacé à la pause par Achraf Hakimi, après avoir ressenti une alerte. Le Real sera au rendez-vous des quarts de finale, en coupe. Mais il sera surtout attendu samedi, en championnat, contre Villarreal.