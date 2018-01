Oublié sa blessure à la cuisse gauche, Ousmane Dembélé a fait son grand retour avec le Barça

"Ousmane Dembélé va retrouver du temps de jeu petit à petit...", annonçait Ernesto Valverde mercredi en conférence de presse. Vingt-quatre heures plus tard, force est de constater que l'entraîneur du Barça a tenu parole. En effet, ce dernier a fait entrer l'international français à la 72e minute du match entre le Celta Vigo et le Barça, 8e de finale aller de la Coupe du Roi qui s'est soldé par un match nul (1-1).

Trois mois et demi après sa rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche, Dembélé a donc disputé une vingtaine de minutes de jeu. Et l'international français a semblé bien en jambes... De bon augure pour le Barça et l'équipe de France. A propos des Bleus, son compère au sein de l'attaque tricolore Kylian Mbappé n'a pas caché sa joie de voir l'ancien Rennais effectuer son retour avec le Barça. Dans un tweet, le Parisien a salué l'entrée en jeu de Dembélé face au Celta d'un simple "Il est de retour" enthousiaste.

De son côté, Ernesto Valverde est revenu sur ce grand retour après la rencontre. "Je voulais que Dembélé évolue dans une position libre des contraintes défensives car le match était tendu, qu'il soit dans le coeur du jeu", a expliqué le coach du Barça dans des propos rapportés par Sport. Dimanche, le Barça reçoit Levante (16h15)... l'occasion pour Ousmane Dembélé de retrouver la pelouse du Camp Nou ?