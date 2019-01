Barça-Séville (6-1) - Messi clarifie son message : "On ne lâchera aucun trophée"

Lionel Messi plaide l'incompréhension. Après avoir dit en début de saison que le FC Barcelone visait en priorité la Ligue des champions, le capitaine blaugrana a rectifié le tir mercredi. "Certains ont dit qu'on laissait filer la Coupe, qu'on ne la voulait pas", a ironisé l'Argentin au micro de Barça TV après la folle "remontada" réussie face à Séville en quart retour de Coupe du Roi (6-1) après une défaite 2-0 à l'aller. "Peut-être que mon message a été mal interprété en début de saison. Mais cette équipe veut se battre pour les trois compétitions comme c'est son obligation chaque saison. Jouer à Barcelone implique de viser tous les trophées et on va essayer jusqu'au bout, on ne va rien lâcher", a promis Messi.

En août, le quintuple Ballon d'Or, promu cette saison capitaine, avait déclaré aux supporters que le Barça allait "faire tout son possible" pour reconquérir la Ligue des champions, "si désirée" après trois années de mainmise du Real Madrid. Ces propos avaient été interprétés comme établissant la C1 comme priorité du club catalan après la douloureuse élimination en quarts contre l'AS Rome au printemps 2018 (4-1, 0-3). Cette saison, le Barça aborde les mois décisifs en position de force pour un éventuel nouveau triplé, comme en 2009 et 2015: le club est leader de Liga, qualifié pour les demies en Coupe et pour les huitièmes contre Lyon en Ligue des champions.

Buteur mercredi soir au bout d'une action collective à une touche de balle et à couper le souffle, Messi en a profité pour inscrire le 50e but de sa carrière en Coupe du Roi. Et c'est aussi son huitième match d'affilée toutes compétitions confondues avec au moins un but inscrit, malgré deux ratés inhabituels pour lui en seconde période. "J'ai eu deux occasions manquées auparavant mais par bonheur, le but de Luis (Suarez) nous a donné un peu de tranquillité et au final, mon but est arrivé quand le match était quasiment plié. L'important est que l'équipe a fait un grand match et que nous sommes qualifiés", a savouré Messi.