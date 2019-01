L'Atlético éliminé par Gérone (1-1, 3-3) en huitièmes de finale !

Coup de tonnerre à Madrid. Au terme d’un match très enlevé, l’Atlético de Madrid a concédé le match nul face à Gérone lors des huitièmes de finale retour de la Coupe du Roi (3-3), un résultat synonyme d’élimination de la compétition puisque les Madrilènes n’avaient pu faire mieux que match nul (1-1) au match aller en Catalogne.

Issue folle pour un match fou

Et pourtant, à la 85ème minute, Antoine Griezmann pensait bien donner la qualification aux siens en marquant le troisième but madrilène. Que nenni. C’est Seydou Doumbia, entré en jeu (68e), qui a marqué le but fatal (3-3, 88e), en déviant légèrement la frappe de Garcia. Un final haletant fidèle au déroulement du match. Kalinic avait ouvert les hostilités en ouvrant le score (1-0, 12e) sur une demi-volée avant que Fernandez n’égalise pour Gérone avant la pause (1-1, 37e). Au retour des vestiaires, c'est Stuani, de la tête, qui a permis aux visiteurs d’y croire jusqu’au bout (1-2, 59e), et ce même avec les buts inscrits par Correa (2-2, 66e) et Griezmann (3-2, 84e).