Copa del Rey - Le Real Madrid s'impose dans la douleur face à Gérone (4-2) en 1/4 aller

Le Real Madrid a pris son temps. Mais il a finalement pris une belle option pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Jeudi soir, dans le cadre des quarts de finale aller, les hommes de Santiago Solari, après avoir subi l'ouverture du score puis l'égalisation, ont dû attendre la 77e minute de jeu pour prendre définitivement la mesure de Gérone (4-2). A Santiago Bernabeu, Lucas Vazquez, Sergio Ramos par deux fois et Karim Benzema ont mis les leurs sur orbite, avant le match retour prévu jeudi prochain (21h30).

Contre Gérone, le Real Madrid savait que la partie n'allait pas être facile. Et pour cause. En 16es de finale, les Catalans avaient éliminé Alavés, mais surtout l'Atlético de Madrid au tour précédent. Leurs possibles craintes se sont rapidement vérifiées avec l'ouverture du score prématurée des visiteurs. Au sein d'une défense madrilène bien trop apathique, Anthony Lozano a tranquillement trouvé la faille, du droit (0-1, 7e). Devant son public, le Real Madrid a poussé et a vu ses efforts être rapidement récompensés.

Ramos et Benzema à la rescousse

Après un centre d'Alvaro Odriozola en retrait, Lucas Vazquez a égalisé (1-1, 18e) avant que Sergio Ramos ne donne l'avantage aux siens, en transformant un penalty d'une panenka (2-1, 42e). Les hommes de Santiago Solari ont continué à se ruer vers l'avant, multipliant les tentatives (25 dont 10 cadrées au total). Ultra dominés, les Blanquivermells ont pourtant réussi à puiser dans leurs ressources pour égaliser… sur leur deuxième et dernière frappe cadrée. Alex Granell s'est chargé de transformer un penalty (2-2, 66e).

Sous pression, le Real ne s'est pas laissé abattre et Sergio Ramos s'est transformé en sauveur, en reprenant victorieusement de la tête un centre parfait de Marcelo (3-2, 77e). Dans la foulée, Karim Benzema, qui a beaucoup tenté, a finalement enfin réussi à tromper le gardien adverse, d'un plat du pied (4-2, 80e). Auteurs d'un manque cruel de réalisme, les Madrilènes ont fini par avoir le dernier mot. En revanche, dans l'autre duel disputé jeudi, il y a davantage d'indécision puisque l'Espanyol Barcelone et le Betis n'ont pas réussi à se départager à Cornella et se sont quittés sur un match nul (1-1).