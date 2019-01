Coupe d'Espagne : le FC Séville prend une option à Bilbao (3-1), Ben Yedder buteur

Le FC Séville prend une sérieuse option en vue des quarts de finale de la Coupe du Roi. Les hommes de Pablo Machin se sont imposés sans coup férir sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (3-1) ce jeudi soir.

Nolito étincelant, Ben Yedder clinique

Les Andalous on parfaitement entamé la rencontre en ouvrant le score par l’intermédiaire de Nolito (6e) avant que les locaux n’égalisent au retour des vestiaires grâce à San José (1-1, 49e). C’était sans compter sur l’orgueil de la bande à Banega, Vazquez, Mercado et consorts. A peine quatre minutes plus tard, André Silva a rapidement redonné l'avantage aux siens (2-1, 53e) avant que le Français Wissam Ben Yedder, rentré en cours de match (68e), clôt la marque d’une frappe puissante à l’entrée de la surface, son 16e but cette saison toutes compétitions confondues, sur un très bon service de Nolito (3-1, 77e).

Un résultat idéal pour le FC Séville, qui peut aborder le match retour avec confiance et sérénité. La rencontre est programmée mercredi prochain en Andalousie.