Coupe d'Espagne : Valence se qualifie pour les quarts de finale

Valence, battu 2-1 en 8e aller par le Sporting Gijon (2e div.), a finalement décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe du Roi en s'imposant 3-0 mardi à Mestalla grâce notamment à un doublé de Santi Mina. En difficulté en championnat cette saison (10e à quatre points de la zone de relégation), les hommes de Marcelino ont évité l'élimination en coupe en écartant Gijon, dernier club de D2 encore en lice, qui les avait malmenés à l'aller.

Santi Mina entré en jeu à la pause a ouvert le score de la tête à la 65e minute, avant de doubler la mise dix minutes plus tard en reprenant un centre de Ferran. Ce dernier a inscrit le 3e but sur un contre à la 90e minute. Plus tôt dans la soirée, Getafe s'était qualifié en allant faire match nul 1-1 à Valladolid, après s'être imposé 1-0 à l'aller.

Mercredi, l'Atlético Madrid, accroché 1-1 à l'aller, accueillera Gérone alors que le Real Madrid se déplacera à Leganés, fort de sa victoire 3-0 à Bernabeu. Le FC Barcelone, surpris 2-1 à Levante avec son équipe bis, tentera d'obtenir jeudi sa qualification avec vraisemblablement ses titulaires habituels.