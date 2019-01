Coupe du Roi : Eliminé au coup d'envoi, le Barça se qualifie en atomisant le FC Séville (6-1)

Ernesto Valverde avait promis à ses supporters une "mini-remontada". Venus à plus de 58.000 au Camp Nou pour encourager leur équipe, le moins que l'on puisse dire est qu'ils ont été servis. Battu 2-0 au match aller, le Barça a livré une véritable démonstration offensive en balayant une équipe de Séville complètement dépassée par le réalisme des Catalans, qui continuent donc leur course vers une 5e Coupe du Roi consécutive. Du jamais vu en 117 ans d'existence.

Les "remontadas" ne leur font pas peur. Moins à l'aise en Coupe cette saison, les Barcelonais, qui avaient déjà été chahutés lors du tour précédent par Levante (1-2 puis 3-0), semblent prendre goût aux retournements de situation. Ce mercredi soir, les deux buts de retard concédés à Séville lors du match aller ont été effacés en moins de trente minutes de jeu. D'abord grâce à un penalty transformé par Philippe Coutinho (13e) avant qu'Ivan Rakitic (32e) ne vienne punir celui manqué par Ever Banega (27e) en reprenant du bout du pied une ouverture lumineuse d'Arthur. Oui, Séville a eu un penalty pour égaliser à un partout et a laissé passer sa chance. Cela ne pardonne pas contre le Barça.

L'enfer du Camp Nou

Au retour des vestiaires, la machine catalane était en marche. Une statistique aurait dû mettre la puce à l'oreille des joueurs de Pablo Javier Machin Diez : le FC Barcelone a remporté 11 de ses 12 derniers matches contre Séville au Camp Nou, tout en marquant plus de 3 buts de moyenne par match. Cette fois, ils ont fait encore mieux. Encaissant vague sur vague, les visiteurs n'ont pas mis longtemps à se noyer. Car en l'espace de soixante secondes, Philippe Coutinho, d'une tête piquée (53e), puis Sergi Roberto (54e), d'un puissant tir croisé, ont commencé à leur mettre la tête sous l'eau.

Et ce n'est pas le léger espoir donné par le missile d'Arana (68e) qui allait les arrêter. Deux passes décisives de Jordi Alba plus tard - pour une tête de Luis Suarez (89e) et une frappe de Messi (92e) - et Barcelone rejoignait le Bétis Séville et Valence en demi-finales de la Coupe du Roi. Il y a des soirs comme ça où les Catalans sont particulièrement inspirés lors de leur match retour...