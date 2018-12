Espagne/FC Barcelone: Valverde encense Lenglet, "régulier et fiable"

L'assurance tout risque du Barça. Recrue estivale, le défenseur français Clément Lenglet s'est adapté très rapidement au FC Barcelone et c'est un joueur "régulier et fiable", s'est félicité mardi son entraîneur Ernesto Valverde, heureux de pouvoir compter sur l'ex-Sévillan alors que son compatriote Samuel Umtiti est blessé.

"Avec les blessures de Thomas (Vermaelen) et 'Samu' (Umtiti), Lenglet a pris de l'importance et il l'a fait de manière régulière et absolument fiable. Pour nous, c'est un luxe d'avoir un tel joueur", a dit le technicien en conférence de presse avant un 16e de finale retour de Coupe du Roi mercredi contre la Cultural Leonesa (D3).

Buteur à l'aller (1-0) à Leon, Lenglet a beaucoup impressionné les observateurs cette saison par sa maturité, sa solidité et sa relance très sûre. L'ancien Nancéien (23 ans) compte déjà 12 titularisations toutes compétitions confondues avec le Barça, qu'il a rejoint cet été après seulement une saison passée à Séville. "C'est un joueur absolument fiable à tous les niveaux, très professionnel", a insisté Valverde.

Pas de Umtiti avant 2019

"Quand un joueur arrive d'une autre équipe, il y a toujours une période d'adaptation", a-t-il ajouté. "Mais lui s'est intégré tout de suite dans la dynamique de l'équipe. Il a été aidé par le fait de connaître déjà la Liga et pour nous c'est un joueur qui est en train de devenir fondamental."

Contre la Cultural mercredi au Camp Nou, Valverde a dit avoir bon espoir de récupérer le Belge Thomas Vermaelen en défense centrale et de pouvoir faire souffler Gerard Piqué, qui a beaucoup enchaîné en charnière avec Lenglet. Umtiti, victime de douleurs chroniques à un genou, a pour sa part rechuté et entamé un traitement conservateur pour les prochaines semaines. La presse catalane s'attend à ce qu'il ne rejoue pas avant 2019.

En attaque, Valverde a indiqué que l'avant-centre Luis Suarez, qui souffre lui aussi d'un genou, était forfait mercredi mais qu'il pourrait faire son retour samedi pour le derby contre l'Espanyol Barcelone en Championnat d'Espagne. "Nous sommes optimistes. Demain (mercredi) il ne sera pas là mais nous espérons qu'il soit là samedi", a-t-il conclu. Le FC Barcelone, quadruple tenant de la Coupe du Roi, espère décrocher mercredi son billet pour les huitièmes de l'édition 2018-2019 avant de se projeter sur la défense de sa première place en Liga ce week-end.