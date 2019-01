Coupe du Roi : Sans forcer, le FC Barcelone renverse Levante et rejoint les quarts de finale (3-0)

Le FC Barcelone a remis les pendules à l'heure. Ce jeudi soir, les Catalans se sont facilement imposés contre Levante (3-0), dans leur antre du Camp Nou, en huitième de finale retour de la Coupe du Roi. Battus au match aller il y a une semaine (2-1), les hommes d'Ernesto Valverde s'en sont remis à Ousmane Dembélé, auteur d'un doublé, ainsi qu'à l'inévitable Lionel Messi, pour s'offrir le droit de disputer les quarts de finale de la compétition. A moins que le recours de Levante n'aboutisse et n'entraîne leur disqualification…

Dos au mur, le FC Barcelone se devait de réagir. Pour cela, Ernesto Valverde avait décidé de titulariser Coutinho, Messi et Dembélé en attaque. Très rapidement, les défenseurs de Levante se sont retrouvé submergés par les nombreuses offensives adverses. Extrêmement faciles, les trois attaquants catalans n'ont eu aucun mal à se trouver. A la demi-heure de jeu, les Barcelonais ont tranquillement rattrapé leur handicap du match aller, grâce à leur champion du monde français.

Un premier doublé depuis mai

Idéalement servi par Lionel Messi, Ousmane Dembélé, avec de la réussite, a trompé la vigilance du portier adverse d'une frappe déviée (30e). A peine une minute plus tard, l'ancien pensionnaire du Borussia Dortmund a récidivé. Trouvé une nouvelle fois par son capitaine, le numéro 11 a inscrit son premier doublé avec le Barça depuis mai dernier (31e).

Ousmane Dembele (FC Barcelone)Getty Images

Car en face, les timides tentatives des Granotes, qui n'ont jamais gagné au Camp Nou (1 nul – 15 défaites), n'ont pas réussi à déstabiliser un Jasper Cillessen, très tranquille toute la soirée. En seconde période, Lionel Messi s'est, cette fois, trouvé à la finition d'une belle action. Servi en retrait par Nelson Semedo, le capitaine catalan a marqué de l'extérieur du gauche (54e).

Avec ce but, le quintuple Ballon d'Or est devenu, à égalité avec Laszlo Kubala, le deuxième meilleur buteur du club dans l'histoire de la Coupe du Roi, avec 49 réalisations. De son côté, Ousmane Dembélé a tout tenté pour inscrire un triplé et parachever l'un de ses matches les plus aboutis depuis son arrivée en Catalogne (39e, 73e). L'accroc du premier acte est donc définitivement oublié. Le FC Barcelone prend rendez-vous pour la suite, aux côtés notamment du FC Séville, du Real Madrid ou encore de Valence.