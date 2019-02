Le risque Messi pour le Clasico : Que feriez-vous à la place de Valverde ?

La situation

Ce n'est plus de la Coupe du Roi. Sans être négligée par les deux géants de la Liga, cette compétition leur permet quand même régulièrement de faire tourner leurs effectifs respectifs. Mais quand ils s'affrontent, le Barça et le Real disputent un vrai Clasico. La rivalité prend le dessus sur tout. Il n'est plus question de faire souffler des cadres en donnant du temps de jeu aux habituels réservistes pour mieux gérer le calendrier à venir. C'est justement tout l'enjeu que revêt cette demi-finale aller mercredi au Camp Nou après la blessure dont Lionel Messi a été victime samedi contre Valence (2-2).

Elle est légère. C'est du moins ce que la presse catalane affirme. Si l'Argentin ne s'est pas entraîné lundi, ce serait uniquement par précaution. Le vrai test aura lieu mardi concernant la contracture à la cuisse dont souffre le numéro 10 barcelonais. La décision appartiendra à Ernesto Valverde. L'entraîneur barcelonais a évidemment toutes les raisons d'aligner son meilleur joueur pour un rendez-vous aussi important qu'un Clasico. Il en a aussi pour ne pas prendre le moindre risque compte tenu des échéances capitales qui attendent le Barça. Que feriez-vous à sa place ?

La sagesse : laisser Messi au repos

L'avantage : c'est encore le meilleur moyen de ne pas risquer une aggravation de la blessure, si bénigne soit-elle. Compte tenu du mois de février qui attend le Barça, avec quatre déplacements particulièrement importants à Bilbao et Séville en Liga, Lyon en Ligue des champions et Madrid en demi-finale retour de la Coupe du Roi, Valverde a des raisons de jouer la prudence avec Messi pour ce match aller face au Real. D'autant plus que l'absence de l'Argentin n'avait pas empêché son équipe de pulvériser la Maison Blanche en octobre dernier (5-1).

L'inconvénient : ce n'est plus le même Real. Santiago Solari a pris la place de Julen Lopetegui sur le banc madrilène après l'humiliation subie en Catalogne et le club merengue a repris des couleurs, à l'image de Karim Benzema. Il ne faut pas se fier au premier rendez-vous de la saison entre ces deux équipes mais plutôt tenir compte de la forme actuelle de la Maison Blanche, qui reste sur cinq victoires consécutives toutes compétitons confondues avec 16 buts marqués sur cette période. Il faudra le meilleur Barça pour le battre. Et le meilleur Barça, c'est forcément avec Messi.

Vidéo - Valverde incertain concernant la blessure de Messi 00:42

Le compromis : laisser Messi sur le banc au coup d'envoi

L'avantage : cela permet à Valverde de couper la poire en deux et de pouvoir adapter sa position en fonction du scénario de la rencontre. Il peut à la fois ne pas avoir à sortir Messi du banc si le Barça contrôle la situation ou le lancer dans le match si les choses venaient à se compliquer pour son équipe. Dans ce dernier cas, Messi n'aurait pas un temps de jeu conséquent. Ce qui peut quand même lui suffire pour faire la différence. Ce qui limite surtout le risque de voir la Pulga aggraver sa blessure.

L'inconvénient : le risque existe quand même dans cette configuration. Il y a des raisons de penser que Valverde pourrait le prendre car il ne dispose pas d'options vraiment fiables pour remplacer Messi dans le onze de départ. Ousmane Dembélé n'a repris l'entraînement que lundi après avoir été victime d'une entorse à une cheville. Il est encore trop juste. Malcom manque de temps de jeu et n'est pas forcément en mesure de tenir le rythme d'un Clasico, tout comme Kevin-Prince Boateng. Si Messi démarre sur le banc, il y a aura quand même une probabilité importante de le voir rentrer.

messi barçaGetty Images

Le risque : aligner Messi d'entrée de match

L'avantage : cela permet à Valverde de compter immédiatement sur son atout maître. L'influence de Messi sur le Barça est monumentale. Elle se voit dans le jeu et se traduit dans les chiffres (29 buts et 17 passes décisives en seulement 27 matches toutes compétitions confondues). L'Argentin a été décisif à chaque match depuis cette fracture du bras qui lui avait fait manquer le match aller. Il a marqué au moins un but lors des dix dernières rencontres disputées par le Barça. C'est l'arme fatale. Et si sa blessure est vraiment légère, Valverde pourrait avoir tort de s'en passer.

L'inconvénient : Messi est souvent mis à rude épreuve. Il est fatalement ciblé par l'adversaire et en particulier par le Real à qui il a déjà fait tant de misères. Même si son état physique n'inspire pas d'inquiétude aux Catalans à l'heure actuelle, le risque de voir sa blessure s'aggraver existe. Il est même encore plus important dans un match d'une intensité extrême comme un Clasico. Pour l'instant, ce n'est qu'une contracture. Si cela empirait, Messi pourrait faire défaut au Barça dans une période qui déterminera sa fin de saison. Et Valverde ne pourra que s'en vouloir de l'avoir aligner.

Notre avis : ce n'est que le match aller. Il est important mais pas totalement décisif. On ne prend aucun risque et on préserve Messi pour qu'il récupère totalement en vue des échéances à venir.