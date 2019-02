Tebas remet en place Piqué : "C'est un excellent footballeur mais un mauvais avocat..."

"L’Espagne irait beaucoup mieux si les télévisions de Madrid consacraient moins de temps à parler du VAR et plus du sort réservé aux prisonniers politiques…" En s'aventurant sur le terrain politique mercredi soir, Gérard Piqué savait probablement qu'il déclencherait la polémique. Et le défenseur du Barça n'a pas raté le coche. Sa déclaration, en référence au procès en cours à Madrid concernant douze dirigeants catalans indépendantistes pour leur rôle dans la tentative de sécession de 2017, a fait le tour des médias espagnols.

Au lendemain de ces propos, une réaction de Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, était attendue. Et elle arrivée en marge d'un évènement public. "En Espagne, il n'y a pas de prisonniers politiques. Piqué est un excellent footballeur et organisateur de manifestations sportives, mais c'est un mauvais avocat", a-t-il lâché dans des propos relayés par Mundo Deportivo. Assez pour rappeler à l'ordre le joueur du Barça ?