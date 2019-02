Valverde sur Messi : "Si ‘Leo’ est là, il jouera, et s'il n'est pas en état, il ne jouera pas"

A la veille de recevoir le Real Madrid dans le cadre de la demi-finale aller de la Coupe du Roi, la question est de savoir si Lionel Messi disputera la rencontre après avoir été touché à la cuisse face à Valence le week-end dernier en Liga. "Si ‘Leo’ est là, il jouera, et s'il n'est pas en état, il ne jouera pas", s'est borné à dire le technicien en conférence de presse. "Il y a une séance, nous allons voir comment il se sent, s'il peut y participer, s'il peut la suivre en intégralité, et en fonction de ça nous prendrons une décision", a ajouté Valverde avant une dernière session d'entraînement prévue mardi soir.

L'Argentin, qui souffre selon les versions de différents médias d'une contusion ou d'une contracture, était longuement resté sur la touche pour se faire masser la cuisse droite avant de reprendre le jeu lors du match de Championnat d'Espagne samedi contre Valence, où il avait marqué un doublé pour arracher l'égalisation (2-2).

Si Messi est incertain, Dembélé pourrait jouer

Valverde a laissé entendre qu'il pourrait inclure son capitaine dans le groupe retenu pour ce choc face au Real, en se laissant la possibilité de décider dans les heures précédant la rencontre. "Parfois, nous avons attendu le dernier moment et ce qui est arrivé avec d'autres joueurs peut aussi arriver avec ‘Leo’", a-t-il dit, tout en assurant ne vouloir prendre aucun risque avec sa star "alors qu'il reste beaucoup de matches à jouer" cette saison.

Concernant l'ailier français Ousmane Dembélé, en reprise après une entorse à la cheville gauche, Valverde s'est montré plus optimiste en expliquant que l'ancien Rennais participerait à la séance collective de mardi soir. "En fonction des sensations qu'il aura, il pourrait être disponible ou pas. Notre plan était qu'il reprenne dans le courant de cette semaine et nous suivons ces délais", a souligné le technicien.

Au passage, Ernesto Valverde s'est montré enthousiaste avant de recevoir l'éternel rival merengue mercredi soir au Camp Nou (21h00) puis d'aller jouer le match retour le 27 février à Madrid, avec pour enjeu une place en finale de la Coupe du Roi pour l'équipe quadruple tenante du titre. "Cela veut dire jouer deux clasicos de suite. C'est un match spécial, une demi-finale contre un adversaire de taille. Et cela donne une envie supplémentaire d'atteindre la finale", a-t-il dit.