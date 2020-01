Bilbao file in extremis en quarts

Le club basque, réduit à dix d'entrée de jeu, a couru après le score tout le match et a bien failli rejoindre les rangs des neuf clubs de Liga tombés contre plus faibles qu'eux au tour précédent, dont l'Atlético Madrid. L'ancien latéral droit du PSG Yuri Berchiche a épargné une piteuse élimination à ses coéquipiers en égalisant au bout de la prolongation d'une puissante frappe (118e). Lors de la séance des tirs au but, l'attaquant Asier Villalibre a délivré les Basques en prenant à contrepied le gardien de Tenerife après la raté du latéral adverse Shaquell Moore, dont le tir a été repoussé par la barre.

Une fin cruelle pour la formation canarienne: 18e de D2 et déjà tombeuse de Valladolid (D1) au tour précédent, Tenerife avait trouvé les ressources pour reprendre l'avantage en prolongation grâce à un penalty transformé en force par son jeune attaquant Dani Gomez (21 ans), prêté par le Real Madrid (105e+1). Mercredi, le Real Madrid va affronter Saragosse, quatrième de D2, et Valence affronte la Cultural Leonesa, pensionnaire de troisième division et tombeur de l'Atlético Madrid au tour précédent. Jeudi, le FC Barcelone reçoit Leganés.