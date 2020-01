Si le Barça se déplacera sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, le Real Madrid, facile vainqueur du Real Saragosse (4-0) mercredi en 8es, recevra la Real Sociedad. Le club le plus modeste encore en lice, Mirandes (deuxième division), qui s'est défait avec la manière du Séville FC en 8es jeudi (3-1), recevra pour sa part Villarreal.

Enfin, le dernier quart de finale opposera Grenade au tenant du titre, Valence, en Andalousie. Les matches auront lieu les 4, 5 et 6 février prochains (horaires à déterminer). Les demi-finales sont programmées les 12 février et 4 mars (en matches aller-retour), et la finale le 18 avril.