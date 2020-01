Pas de piège pour le Barça et le Real Madrid pour leur entrée en lice. Les Blaugrana seront opposés à Ibiza qui a éliminé Albacete (D2) aux tirs au but (1-1, 5-3), alors que les coéquipiers de Karim Benzema joueront à Salamanque, qui a sorti le Deportivo La Corogne, bon dernier de deuxième division espagnole, (1-1, 8-7 aux t.a.b).

Après avoir participé à la Supercoupe d'Espagne nouveau format en Arabie Saoudite la semaine dernière, l'Atlético Madrid et Valence feront eux aussi leur entrée en lice dans la compétition contre Leon et Logrones, également en D3 espagnole. Enfin, deux duels opposeront des équipes de Liga : FC Séville - Levante et Real Sociedad - Espanyol Barcelone.

Le programme des 16es de finale de la Coupe du Roi (21 et le 23 janvier)

UD Ibiza (D3) - FC Barcelone (D1)

UD Logrones (D3) - Valence CF (D1)

CYD Leones (D3) - Atlético Madrid (D1)

Unionistas Salamanque (D3) - Real Madrid (D1)

CD Ebro (D3) - Leganés (D1)

Badajoz (D3) - Eibar (D1)

CF Badalone (D3) - Grenade (D1)

Recreativo Huelva (D3) - Osasuna (D1)

Rayo Vallecano (D2) - Betis Séville (D1)

CD Mirandes (D2) - Celta Vigo (D1)

CD Tenerife (D2) - Valladolid (D1)

Gérone (D2) - Villarreal (D1)

Elche (D2) - Athletic Bilbao (D1)

Real Saragosse (D2) - Majorque (D1)

Séville FC (D1) - Levante (D1)

Real Sociedad (D1) - Espanyol Barcelone (D1)