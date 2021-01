Villalibre a signé le but de l'égalisation (53e), tandis que Williams a scellé la qualification (78e), tous deux de la tête. C'est donc l'Athletic Bilbao de son nouvel entraîneur Marcelino qui a obtenu le dernier ticket vers les quarts de finale de la Coupe du Roi. Car un peu plus tôt dans la soirée, Grenade a étrillé un club de D3 situé dans la région de Madrid, Navalcarnero, sur le score de 6-0. Les Andalous, équipe surprise de Liga depuis leur promotion il y a un an et demi, menaient déjà largement au score à la pause, avec quatre buts de German Sanchez (9e), Alberto Soro (24e), Fede (32e), et de l'inusable Roberto Soldado (34e).