Il avait un sourire qu'il n'avait plus affiché depuis longtemps. Samedi soir, après la démonstration du FC Barcelone en finale de Coupe du Roi (4-0), le capitaine blaugrana Lionel Messi a soulevé un trophée, son premier depuis presque deux ans. Alors forcément, le moment était particulier pour le numéro 10 argentin : "C'est très spécial d'être le capitaine de l'équipe où j'ai joué toute ma vie, et très spécial de pouvoir lever la Coupe".

Dans un match à sens unique où il a inscrit un doublé pour porter les siens, le sextuple Ballon d'Or a régalé les fans du Barça. Dans une nouvelle saison qui était mal partie pour les Catalans, cette victoire en Coupe d'Espagne a une saveur particulière. "C'est une année difficile, et pour nous, pouvoir gagner la Coupe du Roi et avoir toujours des chances de titre en Liga, c'est très important, a rappelé Messi dans une interview pour le site du club. C'est une année différente, de transition, avec beaucoup de jeunes".

Lionel Messi, le trophée de la Coupe du Roi dans les bras Crédit: Getty Images

Et si l'automne et l'hiver n'ont pas été au beau fixe, force est de constater que le printemps sourit davantage aux Barcelonais. Troisièmes de Liga à deux points de l'Atlético, les hommes de Koeman sont encore dans la course pour le titre. "Il reste La Liga, c'est l'objectif, et si on finit la saison avec une Coupe du Roi et une Liga, ce sera une très bonne saison vu le début difficile, a déclaré Gérard Piqué pour Telecinco après la rencontre. Cette Coupe du Roi n'est peut-être pas la compétition la plus importante, mais dans les moments difficiles que le club a vécus, ces petites victoires signifient beaucoup."

Pour le nouveau président Joan Laporta, le retour à la victoire est naturellement une grande satisfaction, comme il l'a exprimé pour Telecinco : "On avait très envie de regagner. Et on a gagné, on a réussi une grande finale, contre un grand adversaire, et les joueurs avaient besoin de cette victoire. Espérons que ce soit la première coupe d'un nouveau cycle de nombreuses autres."

Lionel Messi est le meilleur joueur du monde, c'est un joueur qui est fortement lié au club, qui aime le Barça, a martelé Laporta. Je suis convaincu qu'il veut rester, et il sait déjà que l'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir, dans le cadre des possibilités du Barça, pour qu'il continue avec nous. C'est notre vœu le plus cher." La question qui se pose désormais au Barça, c'est de savoir ce que va choisir Lionel Messi pour la saison prochaine. Enfant du club, l'Argentin a plusieurs fois laissé entendre qu'il pourrait changer d'air à l'intersaison . Une idée réfutée le président du club catalan samedi soir après la victoire. ", a martelé Laporta.."

Joan Laporta est un président heureux, félicitant son entrapineur Ronald Koeman Crédit: Getty Images

Autrement dit, la balle est dans le camp du capitaine barcelonais. Pour un temps, ce n'est pourtant pas de sa prolongation ou de son départ dont est question, mais bien de la joie collective d'un groupe, malheureusement sans supporters, ce qu'a regretté Messi après la rencontre : "C'est très bizarre de ne pas pouvoir célébrer avec les gens et la famille, c'est la situation que l'on traverse et c'est dommage parce que les finales sont toujours des moments particuliers". Il ne reste plus qu'à espérer pour les supporters barcelonais qu'ils pourront célébrer des titres avec Lionel Messi à leur retour au stade.

