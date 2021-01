Le Barça s’en sort bien. Les Catalans ont évité le piège dans lequel le Real Madrid et l’Atlético de Madrid étaient tombés, une élimination en coupe d’Espagne par un club de D3 espagnole. Le FC Barcelone s’est imposé, non sans mal, sur la pelouse de Cornellà (0-2) grâce à des buts d’Ousmane Dembélé (92e) et de Martin Braithwaite (120e) pendant les prolongations.