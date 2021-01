"Les joueurs ont essayé. C'est comme ça, on est dehors. Contre une équipe de Segunda B (D3 espagnole), on doit sceller le match plus vite, mais ça n'a pas été ainsi, a-t-il indiqué. Ce n'est pas une honte, rien de ça. On va continuer à travailler pour se sortir de là, on l'a déjà fait et on le refera. Cela fait mal, parce qu'on n'aime pas perdre, mais on ne va pas devenir fous à cause de ça. Maintenant, on a la Liga et la Ligue des champions". Les prochaines heures s'annoncent déjà décisives pour Zinédine Zidane.