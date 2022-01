Pour son premier match officiel depuis son retour au FC Barcelone, Dani Alves envisageait surement une partie plus tranquille. Opposé à Linares Deportivo (D3 espagnole) en 16e de finale de Coupe du Roi, le Barça a joué à se faire peur. Pourtant, avec une équipe remaniée à cause des cas de Covid et diverses blessures, Xavi et ses hommes ont livré un premier quart d'heure sérieux, Ronald Araujo a même manqué de peu l'ouverture du score sur corner à la 6e minute.

Il s'en est fallu d'un seul centre pour Linares et Hugo Diaz a surgi devant Mingueza et consorts pour tromper Neto. La panique a semblé s'emparer des rangs catalans, et il a fallu l'entrée d'Ousmane Dembélé à la mi-temps pour dynamiser le jeu Blaugrana. Lui après qui le club court , a inscrit un but un peu moins de 20 minutes après être entré sur la pelouse et aurait même pu s'offrir un doublé si la barre transversale adverse ne lui avait pas joué des tours. C'est finalement Ferran Jutgla, le joueur du Barça B, qui a donné l'avantage final aux siens.

Les autres résultats :

Cartagène 1-2 Valence

Eibar 1-2 Majorque

Leganes 2-3 Real Sociedad

