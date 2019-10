Flamengo n'a pas tremblé face à Grêmio en demi-finale retour (5-0) de la Copa Libertadores. La formation de Rio, la plus populaire du Brésil, a fait un festival devant les 70.000 spectacteurs du Maracana, avec un doublé de Gabriel Barbosa dit Gabigol (46e, 56e s.p.) et des buts de Bruno Henrique (42e), Pablo Mari (67e) et Rodrigo Caio (71e).

Grêmio a bien muselé les Cariocas durant la première demi-heure, et a même eu la première occasion nette avec une action de Maicon et Everton (19e), mais s'est ensuite écroulé sous la pression flamenguiste. Le "Fla", entraîné par le Portugais Jorge Jesus, a ainsi fait valoir son rang de solide leader du Championnat brésilien face au club gaucho, 7e du "Brasileirao".

Finale le 23 novembre

A l'aller à Porto Alegre, les deux équipes s'étaient neutralisées (1-1) dans cette demi-finale brésilo-brésilienne. Flamengo disputera la deuxième finale de Libertadores de son histoire, après l'avoir remportée en 1981 sous l'impulsion du mythique Zico.

En finale le 23 novembre à Santiago du Chili, il défiera le tenant du titre River, qui avait de son côté éliminé son grand rival Boca Juniors mardi lors d'une demi-finale argentino-argentine (défaite 1-0 après une victoire 2-0).