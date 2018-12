Argentine : Barros Schelotto n'est plus l'entraîneur de Boca Juniors

Guillermo Barros Schelotto et Boca Juniors, c'est fini. L'entraîneur de 45 ans, en poste depuis trois ans, a terminé son histoire avec le club argentin sur une défaite face au grand rival River Plate en finale de la Copa Libertadores, a annoncé vendredi le président du club, Daniel Angelici.

Le contrat de Barros Schelotto, âgé de 45 ans, ancien attaquant de Boca (1997-2007), expirait en décembre et la décision a été prise de ne pas le renouveler. "Même si la peine et la tristesse n'ont pas encore disparu (en raison de la défaite), nous avons compris que la meilleure chose pour Boca est un changement et de commencer l'année avec un nouvel entraîneur", a déclaré Daniel Angelici lors d'une conférence de presse à laquelle participait Barros Schelotto.

Ce dernier a déclaré qu'"au-delà de la peine de ne pas avoir gagné la Copa, je m'en vais avec l'esprit en paix d'avoir tout donné". Aucun nom n'a pour l'heure été annoncé pour le remplacer. Sous la direction de Barros Schelotto, l'ancien club de Diego Maradona a remporté les deux derniers championnats argentins mais la défaite en finale de la Copa Libertadores le 9 décembre à Madrid contre son rival historique a plongé le club dans le désarroi. River Plate l'a emporté face à Boca Juniors (3-1 après prolongation au match retour; aller: 2-2) pour s'adjuger sa quatrième Libertadores.