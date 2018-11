Infantino dément avoir demandé le maintien de la finale retour entre River et Boca

Le match tant attendu n'a donc pas eu lieu. Après plusieurs reports samedi soir, la finale retour de la Copa Libertadores entre River Plate et Boca Juniors a été reportée définitivement, dimanche, à une date ultérieure. La raison ? Des incidents lors de l'avant-match, samedi, avec notamment l'attaque du bus des joueurs de Boca à coup de projectiles, blessant ainsi plusieurs joueurs. Et si certaines informations faisaient état d'une possible pression de Giani Infantino pour que le match se joue, le président de la FIFA a démenti le tout.

"En raison d'une série de fausses rumeurs, je tiens à préciser que je n'ai jamais demandé, à aucun moment, que le match soit absolument joué", a-t-il déclaré au quotidien argentin La Nacion. "Je n'ai menacé personne avec des sanctions disciplinaires au cas où le match n'aurait pas lieu. Toute décision concernant cette rencontre relève de la Conmebol, et non de la FIFA", a-t-il précisé, démentant ainsi une quelconque implication dans le maintien initial de la rencontre, samedi.