Copa Libertadores : le stade Bernabeu de Madrid envisagé pour la finale

La finale retour de la Copa Libertadores va-t-elle se jouer au Santiago Bernabeu ? D’après plusieurs médias espagnols, le stade du Real Madrid (81.000 places) est envisagé pour accueillir la finale retour de la Copa Libertadores entre River Plate et Boca Juniors, reportée à la suite d'incidents violents samedi à Buenos Aires. "Selon des sources au fait des négociations, l'accord est scellé à 90% et les parties ont bon espoir de pouvoir l'annoncer jeudi après-midi", a écrit le prestigieux quotidien espagnol El Pais sur son site internet. El Pais précise que la fédération espagnole (RFEF) et le Real Madrid ont chacun donné leur feu vert à l'organisation de cette rencontre. Le club merengue joue à l'extérieur en Liga le dimanche 9 décembre, à Huesca (nord-est de l'Espagne), et son stade est par conséquent disponible.

Les quotidiens AS et El Mundo confirment

Le journal sportif madrilène AS va plus loin et rapporte que la finale pourrait se jouer le dimanche 9 décembre au Bernabeu à 20h30 locales (19h30 GMT). River Plate comme Boca Juniors ont en principe des matches de Championnat d'Argentine prévus ce week-end-là, respectivement contre Rosario Central et l'Atlético Tucuman. Personne n'était disponible dans l'immédiat à la RFEF pour commenter ces informations. Le Real Madrid, de son côté, n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

Sur son site internet, le quotidien espagnol El Mundo a lui aussi évoqué la possibilité que le Bernabeu, habitué aux "clasicos" Real-Barça, accueille cette fois le "superclasico" River-Boca. El Mundo a toutefois rappelé que la tenue de cette finale retour restait suspendue à la décision du tribunal de discipline de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol), attendue ce jeudi. Boca Juniors a réclamé la coupe sur tapis vert, tandis que River Plate souhaitait pouvoir disputer la finale retour à domicile.

Prévue initialement samedi au stade Monumental de Buenos Aires, la finale retour a été reportée après que deux joueurs de Boca Juniors ont été blessés, alors que le bus les transportant a été attaqué à coups de pierres, bouteilles et gaz lacrymogène par des supporteurs ultras de River Plate. La Conmebol a décidé mardi que le match se jouerait sur terrain neutre et hors d'Argentine.

La finale aller le 10 novembre s'était soldée par un nul 2-2. Madrid doit déjà accueillir une prestigieuse finale cette saison, celle de la Ligue des champions en juin prochain au stade Metropolitano de l'Atlético.