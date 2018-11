La violence a d'ores et déjà largement terni la finale retour de Copa Libertadores entre les deux rivaux de Buenos Aires, Boca Juniors et River Plate. Le bus des joueurs de Boca a été la cible de jets de pierres et de gaz lacrymogènes, samedi aux abords du stade Monumental ou les deux équipes devaient se rencontrer à 21h00. Mais l'incertitude planait sur la tenue du match compte tenue de la situation et il a d'ores et déjà été reporté à 22h00. "En raison des faits survenus avec le bus du club de Boca Juniors, le match est reporté à 18h00 (22h00 heure française)", a déclaré la Confédération sud-américaine de sur son compte Twitter. Avant de repousser encore le coup d'envoi à 23h15.

L'autocar aux couleurs de Boca Juniors, escorté par des motards de la police, a pénétré dans le stade Monumental avec plusieurs vitres cassées, selon les images diffusées par les chaînes de télévision argentines. Des joueurs sont sortis de l'autocar en toussant, les yeux irrités. "Ils nous ont jeté de tout", a déclaré à des journalistes le capitaine Pablo Pérez.

"Il y avait de tout dans le bus"

"On nous a jetés des gaz, des pierres, des bâtons, il y avait de tout dans le bus", a confié le défenseur central Carlos Izquierdoz. Un dirigeant de Boca a précisé aux journalistes que "la police avait été débordée face au vandalisme et a dû disperser les supporters de River avec des gaz lacrymogènes, qui en raison du vent et des fenêtres cassées ont pénétré dans l'autocar".

Les matches entre River Plate et Boca Juniors, les grands rivaux du football argentin, sont généralement explosifs. En 2015, un huitième de finale Boca-River a été interrompu à la mi-temps après que des joueurs ont été aspergés d'un gaz irritant dans le tunnel menant des vestiaires à la pelouse. River avait gagné le match sur tapis vert. Les affrontements entre supporters sont tels en Argentine que depuis 2013, les matches se disputent sans public visiteur, pour limiter les risques d'incidents. Au match aller sur la pelouse de Boca, les deux équipes ont fait match nul (2-2).