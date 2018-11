Test : Boca Juniors ou River Plate, pour quel club êtes-vous fait ?

Le Buzz

La Copa Libertadores 2018 nous offre un Superclásico ! En 58 ans, c’est la première fois qu’elle opposera deux clubs argentins. Les deux plus gros. Des joueurs plus motivés que jamais, des supporters bouillants… Boca Juniors (6 titres dans cette compétition) et River Plate (3 titres) n’ont pas eu un parcours facile et comptent bien battre l’ennemi. Mais pour quel club êtes-vous fait(e) ? La réponse à la fin de ce test.