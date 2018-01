Privé de Mertens et Insigne pendant une mi-temps, le Napoli a chuté face à l'Atalanta (1-2)

Et si le Napoli était obnubilé par le championnat ? Plus le temps passe, plus on va finir par le croire... Après avoir été éliminé de la Ligue des Champions il y a quelques semaines, voilà en effet que le leader de la Serie A vient de chuter en Coupe d'Italie face à l'Atalanta Bergame (1-2). Remaniée dans ses grandes largeurs et malgré une première mi-temps séduisante, notamment à l'image d'Adam Ounas, la bande à Maurizio Sarri ne s'est jamais relevée de l'ouverture du score signée Castagne (50e).

Pis, le Napoli s'est littéralement écroulé en encaissant un deuxième but par l'intermédiaire du Papu Gomez (81e). Entre temps, Lorenzo Insigne et Dries Mertens sont entrés mais n'ont eu qu'une influence minime sur la rencontre, et ce malgré la réduction du score de l'international belge (84e). Le club napolitain est donc éliminé de la Coupe d'Italie... et certains vous diront que c'est certainement un mal pour un bien en vue du Scudetto.