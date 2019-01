COPPA ITALIA - La Lazio Rome élimine l'Inter Milan aux tirs au but

Un vrai match de coupe ! La Lazio Rome s'est qualifiée pour le dernier carré de la Coupe d'Italie sur la pelouse du Stafio Olimpico de Rome au terme d'une fin de match complètement folle, ponctuée par une séance de tirs au but remportée au mental par les joueurs de Simone Inzaghi (1-1, 3-4 t.a.b). Dominant l'ensemble de la rencontre, la Lazio a logiquement été récompensée de ses efforts. Sifflés par leur public, les Nerazzurri ont trop souvent enchaîné les mauvais choix à l'image de Mauro Icardi et seul un grand match du gardien slovène Samir Handanovic a permis aux joueurs de Luciano Spalletti de ne pas sombrer.

Après 90 minutes pendant lesquelles aucunes des deux équipes n'a su trouver le chemin du but, la rencontre s'est totalement débridée. Profitant d'un une-deux parfaitement joué avec Parolo, Ciro Immobile a ouvert le score d'une frappe à l'intérieur de la surface qui ne laissait aucune chance à Handanovic, complètement masqué (108e). Alors que les Romains pensaient avoir fait le plus dur, d'Ambrosio a obtenu un penalty litigieux après avoir été percuté à la limite de la surface de réparation en toute fin de match (122e). Penalty que Mauro Icardi a transformé sans trembler pour pousser les deux équipes complètement prises par l'évènement - en témoignent les 11 cartons distribués par M. Rosario Abisso - jusqu'à la séance de tirs au but. Et à ce petit jeu-là, ce sont les visiteurs qui se sont montrés les plus solides mentalement pour rejoindre le Milan AC en demi-finale. La seconde demi-finale opposera la Fiorentina, qui avait balayé mercredi l'AS Rome 7-1, à l'Atalanta Bergame, qui a sèchement sorti la Juventus 3-0.