Coupe d'Italie - La Lazio Rome en quarts dans la polémique, des cris racistes entendus à l'Olimpico

Encore une polémique extra-sportive pour la Lazio Rome. Le club romain a obtenu, samedi, son billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie après son large succès à domicile face au modeste Novara (4-1), un pensionnaire de troisième division. Ce match a été marqué par de nouveaux chants racistes et antisémites, entendus en milieu de première période.

Selon les médias italiens, ces chants provenaient d'une partie de la Curva Nord, le virage où sont réunis les supporters de la Lazio, et visaient le club rival de l'AS Rome ainsi que les forces de l'ordre. Après le match, le porte-parole de la Lazio Arturo Diaconale a évoqué "une psychose" et une "condamnation collective pour des épisodes marginaux".