L'Atalanta fait lourdement tomber la Juventus

La Juventus Turin, victorieuse des quatre dernières éditions de l'épreuve, a été éliminée mercredi en quarts de finale de la Coupe d'Italie après sa défaite 3-0 sur le terrain de l'Atalanta Bergame. Il s'agit de la première défaite de la Juventus dans une compétition nationale cette saison, puisque les Turinois sont toujours invaincus après 21 journées de Serie A (19 victoires et 2 matches nuls). Pour la première fois depuis 2014, la Juventus ne réussira donc pas le doublé Coupe-Championnat.

Mercredi, les Turinois sont tombés face à une magnifique Atalanta, meilleure attaque du championnat d'Italie. L'équipe de Gian Piero Gasperini n'a pas laissé respirer la Juventus, qui a semblé marquée physiquement et a été rapidement privée de son défenseur central et capitaine Chiellini, sorti sur blessure. Les buts bergamasques ont été inscrits par Castagne (37e) et Zapata, auteur d'un doublé (39e et 86e).

Plus d'infos à suivre...