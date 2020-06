Juve-Milan : Ronaldo et Matuidi titulaires, Rebic remplace le suspendu Ibrahimovic

COUPE D'ITALIE - Le football italien est de retour après trois mois et demi. Ce vendredi soir, la première demi-finale retour de la Coupe d'Italie entre la Juventus et l'AC Milan (1-1 à l'aller) ouvre le bal. Du côté de la Vieille Dame, Maurizio Sarri aligne bien évidemment Cristiano Ronaldo d'entrée. Blaise Matuidi est également titulaire. Ante Rebic remplace Zlatan Ibrahimovic côté milanais.

Après l'Allemagne, le Portugal ou encore l'Espagne, l'Italie retrouve ce vendredi soir le ballon rond après plus de trois mois et demi d'abstinence. Et quoi de mieux qu'une demi-finale retour de Coupe d'Italie entre la Juventus et l'AC Milan (1-1 à l'aller) pour ouvrir le bal ? Pour viser la finale, qui se disputera mercredi prochain au Stade Olympique de Rome, Maurizio Sarri a décidé de miser sur un milieu Bentancur-Pjanic-Matuidi. Adrien Rabiot est sur le banc . Devant, Cristiano Ronaldo sera entouré de Paulo Dybala et Douglas Costa.

Le onze de la Juve : Buffon (G) - Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro - Bentancur, Pjanic, Matuidi - Costa, Dybala, Ronaldo

Serie A AC Milan : Des joueurs infectés par le coronavirus "récupèrent" 08/05/2020 À 21:35

Du côté de l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, suspendu, est remplacé par Ante Rebic à la pointe de l'attaque du 4-2-3-1. Derrière l'international croate, on retrouvera un trio Calhanoglu-Paquetà-Bonaventura, couvert par la paire Bennacer-Kessié. Pour pallier à l'absence de Theo Hernandez, lui aussi suspendu, Stefano Pioli bricole et aligne Davide Calabria dans le couloir gauche. Averti à l'aller, Samu Castillejo sera également absent.

Le onze de Milan : Donnarumma (G) - Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria - Paquetà, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Bonaventura - Rebic

Serie A A la Juve, les joueurs et Sarri renoncent à quatre mois de salaire 28/03/2020 À 20:27