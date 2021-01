Surprise en Coupe d'Italie. Sur son terrain, l'AS Rome a subi la loi de la Spezia (2-4 a.p.) mardi en 8e de finale. Un match où tout est allé de travers pour les Romains, qui ont rapidement eu un break de retard après les buts d'Andrey Galabinov (6e s.p.) et Riccardo Saponara (15e). Lorenzo Pellegrini (43e s.p.) et Henrikh Mkhitaryan (73e) ont bien permis à la Louve d'égaliser, mais la prolongation a été un véritable cauchemar pour les locaux. D'abord avec les expulsions de Mancini (91e) et Pau Lopez (92e) en l'espace d'une minute, puis avec les buts de Daniele Verde (107e) et Saponara (119e) synonymes d'élimination.