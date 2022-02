C'est un nouveau point de vue qui ne risque pas vraiment de plaire à Jordan Veretout. Après avoir été titularisé lors de 21 des 22 premiers matches de Serie A, manquant seulement celui face au Torino le 28 novembre dernier pour une suspension, le milieu français de l'AS Rome doit se contenter, depuis deux rencontres, de regarder ses coéquipiers depuis le banc. Une nouveauté pour celui qui est arrivé en juillet 2019 dans la ville éternelle, où il a déjà dépassé la barre des 100 matches (111). Malgré 4 buts et 8 passes décisives depuis le début de saison, l'ancien Nantais n'est donc plus vraiment incontournable dans le milieu de la Roma. Un déclin quelque peu inattendu pour celui qui a connu son premier rassemblement avec les Bleus en septembre dernier.

"Si le sélectionneur m'a appelé, c'est que j'ai des choses à montrer. C'est à moi de prouver au sélectionneur qu'il ne s'est pas trompé. C'est très beau d'y être mais ce n'est que le début. Mon ambition, c'est d'y rester", avait-il confié après avoir appris la nouvelle. Avec, dans la tête, l'objectif de décrocher un billet d’avion pour le Qatar en novembre prochain. Mais après deux matches dans la peau d'un simple remplaçant, Veretout se sait dans un moment difficile, probablement le plus compliqué après deux ans et demi à jouer les premiers rôles. "Ce n'est pas pour autant qu'il va s'apitoyer sur son sort, nous confie-t-on dans son entourage. Jordan a une mentalité de combattant, il va travailler encore plus pour retrouver sa place sans jamais baisser les bras." C'est exactement ce qu'attend José Mourinho, son entraîneur, qui compte toujours sur son milieu de terrain pour la suite de la saison.

Mourinho lui fait confiance, mais...

Entre le Special One et le Français, la relation est sereine et franche. Aucune turbulence n'est à signaler malgré une hiérarchie mouvante. "C'est un gagnant, un coach adapté à un grand projet comme celui des Friedkin à la Roma. Il est rigoureux, il donne envie à tout le monde de se donner à 200% pour l'équipe et de gagner. Mais c'est à nous de retrouver l'état d'esprit du début de saison", assurait Veretout dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport début novembre. Depuis, les choses ont toutefois quelque peu changé, notamment avec un mercato hivernal qui a vu Sergio Oliveira débarquer en provenance du FC Porto. Une recrue fortement voulue par le "Mou" et qui a coûté une quinzaine de millions d'euros au propriétaire Dan Friedkin. Pas étonnant, donc, de le voir (déjà) titularisé dans l'entrejeu aux côtés de Bryan Cristante. Et Jordan Veretout, lui, a glissé doucement vers le banc de touche. Dans le 3-4-1-2 romain, il n'y a pas vraiment de place pour tout le monde. Pourtant, Mourinho n'aurait pas dit non à une recrue supplémentaire, lui qui a longtemps espéré Boubacar Kamara (OM) ou Granit Xhaka (Arsenal). En vain.

"Sergio Oliveira a plus le sens de la position que Veretout, se justifiait Mourinho en conférence de presse vendredi. Nous avons un petit groupe de joueurs au milieu qui donne plusieurs options. Quand on pense à l'avenir et au fait de vouloir encore progresser, nous avons besoin d'un "regista" pur, que nous n'avons pas encore. On pourrait jouer également avec trois milieux de terrain, l'effectif est maintenant un peu plus équilibré." Actuellement blessé, le capitaine Lorenzo Pellegrini pourrait faire quant à lui son retour face à l'Inter, mardi, en quart de finale de la Coupe d'Italie.

Si tel était le cas, la Roma pourrait repasser dans un 3-5-2 plus classique avec un milieu Oliveira-Cristante-Pellegrini. Et Veretout ? Le Corriere dello Sport annonçait lundi qu'une titularisation était possible à Giuseppe Meazza, histoire de le relancer. Mais il pourrait également rentrer en cours de jeu pour prendre le relais. Une carte à jouer non négligeable pour Mourinho, qui s'est souvent plaint de sa profondeur de banc cette saison pour justifier le rendement inconstant de son équipe : 7e au classement général, 8e meilleure attaque, 6e meilleure défense et 5 points de moins que la saison dernière au même stade. Dans ce contexte pas forcément évident, le milieu de terrain français n'a pas réussi à émerger, comme il l'a pourtant souvent fait dans le passé.

Il a un peu perdu sa capacité à se projeter

"Veretout est pourtant parti comme titulaire cette saison, nous explique Augusto Ciardi, journaliste romain et suiveur de l'AS Rome pour la radio locale Teleradiostereo. Il a les caractéristiques les plus "mourinhesque" du milieu de terrain. Puis Mourinho a découvert Pellegrini et il en est tombé amoureux. Il a également toujours apprécié Cristante, pour sa mentalité et sa disponibilité, même conscient qu'il y a mieux en circulation. Veretout est le milieu classique box to box, mais il a un peu perdu sa capacité à se projeter. Dans une équipe où tu peux te retrouver avec Pellegrini, Mkhitaryan, Zaniolo, Abraham ou même El Shaarawy, c'est inévitable que tu sois amené à plus défendre. Pour un joueur aussi actif et dynamique que Veretout, ce n'est pas simple de rester cantonné à des devoirs uniquement défensifs. Son rendement a un peu baissé. Et quand un joueur entre dans un tunnel, c'est parfois difficile d'en sortir tout de suite..."

Aujourd'hui, c'est un fait : Veretout n'est plus un premier choix pour son entraîneur. "S'il doit choisir aujourd'hui entre Cristante, Pellegrini, Oliveira et Veretout pour une question d'équilibre, Mourinho choisira les trois premiers, poursuit Augusto Ciardi. Ils permettent un bon mix entre l'assise défensive et la qualité offensive. De plus, quand il a joué cette saison, Veretout n'était plus celui qu'on connaissait." De là à imaginer un départ en fin de saison de celui dont le contrat expire en 2024 ? Pour les médias italiens, l'hypothèse est réelle.

Une prolongation en stand-by

"Je peux vous dire qu'à Rome, les rumeurs dans ce sens sont assez fortes, assure le journaliste transalpin, qui suit la Roma depuis maintenant une vingtaine d'années. Et je dirais même qu'elles ne sont pas du tout inventées. Il y a en jeu une prolongation de contrat qui n'est toujours pas arrivée." Cela ne devrait pas être tout de suite. Selon La Gazzetta dello Sport, l'international français réclamerait une revalorisation salariale à 3,5 millions d'euros par an, contre 2,7 actuellement. La direction romaine, elle, s'est fixée une ligne directrice et ne compte pas la franchir. C'est ainsi que la possibilité d'une séparation n'est pas à exclure si aucun accord n'est trouvé.

"En juin, la Roma devra acheter un milieu de terrain au profil de "regista" en plus de devoir lever l'option d'achat de Sergio Oliveira. Pellegrini a récemment prolongé son contrat. Si quelqu'un devait éventuellement partir, ce serait Jordan Veretout", conclut notre confrère italien. Pour le milieu français, tous les chemins pourraient rapidement mener loin de Rome. Le principal reste que la destination finale soit le Qatar.

