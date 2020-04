Football

Coronavirus - "Deux tiers des clubs anglais perdent de l'argent chaque jour" explique un expert

Alors que le monde du football européen est toujours à l'arrêt à cause de la pandémie de coronavirus, le spécialiste de l'économie du football et maître de conférence à Liverpool, Kieran Maguire explique que, grace à son fonctionnement, la Bundesliga peut se permettre de reprendre plus tôt que la Premier League.