Retourné au Bénin après avoir quitté le Paraguay, Emmanuel Adebayor a été placé en isolement en raison de la pandémie du Covid-19. "C'est comme être à la maison. Cela ne me dérange absolument pas", a déclaré l'ancien joueur de Manchester City et du Real Madrid à son arrivée à Cotonou, la capitale du Bénin, pays voisin du Togo. Adebayor, 36 ans, formé au FC Metz et finaliste de la Ligue des champions en 2004 avec Monaco, doit rester en isolement dans un hôtel de Cotonou avec 84 passagers de son vol qui a fait escale au Bénin, selon les informations communiquées lundi par son club.

L'international togolais, passé aussi par Arsenal et Tottenham, avait rejoint en février le Club Olimpia, basé à Asuncion et champion du Paraguay en titre. Adebayor a pris "la décision de retourner dans son pays pour passer le temps de quarantaine imposé par le gouvernement" paraguayen, a précisé son club. Le Club Olimpia a stoppé son activité "pour se conformer aux mesures visant à empêcher la propagation de Covid-19", a-t-il également indiqué.