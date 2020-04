L'attaquant gallois du Real Madrid Gareth Bale a annoncé mercredi avoir fait don de 500 000 livres (569 000 euros) à l'hôpital de Cardiff où il est né, afin de l'aider dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Gareth Bale a fait preuve de générosité. Le Gallois a annoncé mercredi qu'il avait fait un don ded 569 000 euros à l'hôpital où il a vu le jour à Cardiff. "L'hôpital universitaire du pays de Galles ("The University Hospital of Wales") tient une place particulière dans mon coeur. C'est là que je suis né et il a apporté un grand soutien à mes amis, ma famille et à la communauté en général", a-t-il affirmé dans une vidéo publiée sur le compte Twitter du conseil de santé de Cardiff ("Cardiff and Vale UHB"). "Moi et ma famille, nous aimerions montrer notre soutien. Continuez à faire du bon travail. Vous faites un travail extraordinaire et je vous en remercie beaucoup", a ajouté le capitaine de la sélection galloise en remerciant "l'ensemble du NHS (National Health Service)", le système de santé publique au Royaume-Uni.

Au pays de Galles, 624 personnes sont décédées après avoir contracté le nouveau coronavirus et plus de 8.000 cas d'infection ont été enregistrés. L'Espagne a elle recensé mercredi 435 morts du nouveau coronavirus en 24 heures, un chiffre qui a augmenté légèrement pour le deuxième jour consécutif et qui porte le total de décès à 21.717, selon le ministère espagnol de la Santé.

Alors que la Liga est suspendue depuis le 12 mars, les clubs espèrent un retour à l'entraînement à partir du 4 mai. Le ministre espagnol de la Culture et des Sports José Manuel Rodriguez Uribes s'est toutefois refusé à confirmer cette date mercredi. Les députés espagnols devaient voter dans la soirée la prolongation de l'état d'alerte et du confinement jusqu'au 9 mai inclus, tout en assouplissant légèrement certaines mesures.

