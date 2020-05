MLS - La Ligue nord-américaine a annoncé mardi l'annulation de son All-Star Game 2020 et de deux autres compétitions impliquant certaines de ses franchises et des clubs du championnat mexicain, en raison de la pandémie de Covid-19.

La MLS a dû se résoudre à annuler son All-Star Game, qui devait opposer une composée de joueurs de la MLS à une autre composée de joueurs de la Liga mexicaine, le 29 juillet à Los Angeles. Le championnat nord-américain, suspendu depuis plus de deux mois en raison de la pandémie de Covid-19, planche sur une reprise de sa saison sans pour l'heure avoir décidé de son timing ni de sa formule.

Raison pour laquelle ses dirigeants ont choisi d'annuler le All-Star Game, dont la prochaine édition en 2021 aura encore lieu à Los Angeles. La ligue a néanmoins précisé qu'elle étudiait les candidatures de trois villes pour accueillir l'évènement en 2022.

Play Icon

Football Ligue des Champions - Il y a 22 ans, le Real décrochait son 7e sacre IL Y A 30 MINUTES

En attendant, la MLS a également annulé la deuxième édition de la Coupe des ligues, un tournoi créé l'an passé opposant les meilleures équipes de la MLS et de la Liga MX. L'édition 2020 devait se dérouler entre juillet et septembre. La Campeones Cup, qui oppose le champion de la MLS à celui de la Liga MX, a également été annulée. Le match devait avoir lieu le 12 août à Seattle, entre les Sounders et un adversaire qui n'a pas encore pu être désigné, le coronavirus ayant également perturbé le déroulement du championnat mexicain.

Transferts Campos pourrait finalement rejoindre Mourinho à Tottenham IL Y A UNE HEURE