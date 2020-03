Coronavirus : Lemar, Martial et Coman se mobilisent pour la Guadeloupe

Après Kylian Mbappé, d'autres joueurs de l'équipe de France se mobilisent dans la lutte contre le coronavirus. Ce lundi, Thomas Lemar, Kingsley Coman et Anthony Martial ont annoncé avoir monté une opération d'aide pour la Guadeloupe, où le Madrilène, le Munichois et le Mancunien ont de fortes attaches. Les trois joueurs ont fait un don au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes, qui se bat chaque jour contre le Covid-19.

"Aujourd'hui, le temps est à l'unité et à l'empathie. Il est de notre devoir de venir en aide aux plus fragiles et aux plus démunis", ont expliqué Kingsley Coman, Anthony Martial et Thomas Lemar dans un communiqué commun.