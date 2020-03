Coronavirus : Paulinho et d'autres footballeurs bloqués hors de Chine

Si rien n'indique que Paulinho, ancien milieu de Barcelone recruté en juillet 2018 par Guangzhou Evergrande, est touché par le Covid-19, la Chine a décidé de fermer ses frontières aux étrangers, même pour les résidents et ceux possédant un permis de travail.

L'ancien attaquant de West Ham Marko Arnautovic fait également partie des plus de trente joueurs toujours hors de Chine, selon des informations de presse. Un nouveau coup porté aux espoirs de voir la saison de la Chinese Super League (CSL) reprendre rapidement.

Le début de la saison du championnat chinois était prévu le 22 février mais a été reporté, dans le contexte de propagation du virus apparu à Wuhan en décembre.

Le club d'Arnautovic, Shanghai SIPG, champion en 2018, a en revanche pu enregistrer les retours de ses stars brésiliennes Oscar et Hulk, en leur affrétant à la hâte un avion pour les ramener du Brésil, aux côtés de la nouvelle recrue Ricardo Lopes.

Les trois Brésiliens ont atterri à Shanghai vendredi soir avec leurs familles, selon des médias locaux, après avoir quitté Sao Paulo et fait une escale à Malte pour faire le plein de carburant.

Ils vont maintenant devoir passer 14 jours en confinement, comme l'exige le gouvernement chinois pour tous les étrangers arrivant.

Paulinho, 31 ans, et son compatriote Anderson Talisca n'ont en revanche pas réussi à rejoindre Guangzhou, selon le Guangzhou Daily.

Le champion du monde italien 2006 Fabio Cannavaro, aujourd'hui entraîneur d'Evergrande, est lui sorti de la période de quarantaine et a pu refaire du vélo en extérieur, comme le montre une vidéo sur son compte Instagram ce week-end.

Le Belge Marouane Fellaini, ancien milieu de Manchester United aujourd'hui au Shandong Luneng, est à ce jour le seul cas testé positif au coronavirus du championnat chinois. Il est récemment revenu en Chine.

Pékin a annoncé jeudi la fermeture temporaire de ses frontières à la plupart des étrangers et la réduction drastique des vols internationaux. Ces restrictions, en vigueur depuis samedi pour une durée indéterminée, ferment la porte aux touristes et aux étrangers domiciliés en Chine mais actuellement à l'extérieur du pays.

Le Covid-19 a fait plus de 33.000 morts dans le monde et plus de 700.000 cas ont officiellement été déclarés depuis le début de la pandémie.