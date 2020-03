Le 70e Congrès de la FIFA, prévu initialement le 5 juin à Addis-Abeba, se tiendra finalement le 18 septembre dans la capitale éthiopienne. Ce report est lié aux précautions prises autour du coronavirus, a annoncé mercredi l'instance de gouvernance mondiale du football. De la même manière, la réunion du Conseil de la FIFA fixée le 20 mars sera reprogrammée en juin ou juillet 2020, "soit depuis le siège à Zurich, soit par vidéoconférence", est-il précisé.

L'organisation de nombreuses rencontres internationales, en club et en sélection, est perturbée par la propagation du coronavirus. Depuis son apparition en décembre en Chine, 119 711 cas d'infection ont été recensés dans 110 pays et territoires, causant la mort de plus de 4300 personnes, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi.