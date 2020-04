Football

Coronavirus - Saison terminée, rendez-vous en août pour 2020-21 !

Interrompues en raison de l'épidémie de coronavirus, les saisons de Ligue 1 et de Ligue 2 ne reprendront pas. Le football professionnel ne retrouvera pas ses droits avant le mois d'août et attaquera donc directement sur la saison 2020-2021. La LFP devrait statuer en mai pour déterminer les titres, montées, descentes et places européennes.